نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يضرب هلسنكي بسداسية نظيفة في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الكروي الأول بنادي آينتراخت فرانكفورت فوزًا كبيرًا أمام نظيره هلسنكي بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

نتيجة مباراة آينتراخت فرانكفورت وهلسنكي

سجل إيريك إيبيمبي الهدف الأول لصالح آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الثانية عشر من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء احتسبها لفريقه الحكم وتولى اللاعب تسجيلها بنجاح.

أضاف روبين كوخ الهدف الثاني لفريقه فرانكفورت في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر اللقاء، بعدما استغل تمريرة حاسمة من زميله فارس شعيبي.

وأحرز النجم المصري عمر مرموش الهدف الثالث لصالح آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، قبل أن يضيف لويس سيلفا ميلو الهدف الرابع لصالح الفريق الألماني بالدقيقة 3+45.

ثم أضاف إلياس السخيري الهدف الخامس لصالح آينتراخت بالدقيقة 55 من زمن اللقاء، بعدما أستلم تمريرة متقنة من إيريك إيبيمبي.

ودون إيريك إيبيمبي الهدف السادس لصالح آينتراخت بالدقيقة 89 من عمر المباراة، لتنتهي بذلك أحداث اللقاء المثير.

ترتيب مجموعة آينتراخت فرانكفورت في دوري المؤتمر الأوروبي

1- باوك سالونيكا، 7 نقاط

2- آينتراخت فرانكفورت، 6 نقاط

3- أبردين، نقطتين

4- هلسنكي، نقطة واحدة