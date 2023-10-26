نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما ينفرد بصدارة مجموعته بثنائية في شباك سلافيا براج بالدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي من تحقيق الفوز أمام نظيره سلافيا براج في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

أحداث مباراة روما ضد سلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي

فرض فريق روما السيطرة على أحداث المباراة منذ الدقيقة الأولى حيث استطاع اللاعب إدوارد بوف من تسجيل الهدف الأول لصالح الذئاب بعدما استلم كرة قوية من زميله ستيفان الشعراوي.

وشهدت الدقيقة السابعة عشر من زمن المباراة تسجيل الذئاب الهدف الثاني عن طريق النجم روميليو لوكاكو بعدما تألق وسدد كرة صاروخية في الشباك.

وكاد أن يسجل ستيفان الشعراوي هدفا محققا لصالح روما في الدقيقة 36، حيث سدد اللاعب كرة قوية ارتطمت أعلى القائم الأيسر لحارس القوة الجوية ليحرم الذئاب من ثالث الأهداف.

وبهذا الفوز احتل فريق روما صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بينما تواجد سلافيا براج في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.