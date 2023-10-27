نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة عقب الفوز على تولوز في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، فوزًا كبيرا أمام نظيره فريق تولوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ويتصدر فريق ليفربول بهذا الفوز، جدول ترتيب مجموعته حتى الآن في الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يواجه فريق ليفربول نظيره نوتنجهام فورست، في الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يوم الأحد المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات، وذلك على ملعب الانفليد معقل الريدز.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.