نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز للفرعون.. محمد صلاح يحقق إنجازًا جديدًا مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق تولوز بخمسة أهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

محمد صلاح يحقق إنجازًا جديدًا مع ليفربول

ودخل محمد صلاح جناح ليفربول الذي بدأ احتياطيًا، في الدقيقة الـ 70 من عمر الشوط الثاني من بدلًا من ريان جرافينبيرش.

وتمكن الفرعون المصري من تسجيل هدف ليفربول الخامس في شباك تولوز وذلك في الدقيقة الثالثة والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة، ليدون على رقم مميز جديد مع الريدز.

وعلى صعيد الأرقام فإن الملك المصري أصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا مع فريق إنجليزي واحد في البطولات الأوروبية، وذلك بعد وصوله للهدف رقم 43 متخطيًا تييري هنري صاحب 42 هدفًا.

