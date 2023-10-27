محمود الشامي: بلدية المحلة تجربة شبابيه رائعة لمجلس الإدارة

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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن نادي بلدية المحلة تجربة شبابيه رائعه للجهاز الفني ومجلس الإدارة.

محمود الشامي: قوام نادي بلدية المحلة يتواجد فيه لاعبين من مواليد 2001 و2003

وصرح محمود الشامي في مداخلة هاتفية عبر برنامج " البريمو "، على قناة "تن":"اتمني التجربة تنجح مع نادي بلدية المحلة".

وأكمل: "بلدية المحلة متواجد في دوري ممتاز بفضل جماهيره ومجلس الإدارة".

وتابع: "الأندية الشعبية لا بد أن يتواجد ليها حلول حتي لا تندثر بعد ذلك"

وأضاف: "لا بد من أندية الشركات أن ترعاه الأندية الجماهيرية حتي يكون هناك دخل للأندية الجماهيرية وحل للمشاكل".

واختتم: "القيادات الرياضية والإعلامية لا بد أن تطرح فكرة أندية الشركات أن ترعاه الأندية الجماهيرية".

وعلى صعيد أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بخوض مباراة الجولة السادسة من منافسات دوري نايل الأسبوع بعد القادم.