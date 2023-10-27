فوز ليفربول وبرايتون ورما بالدوري الأوروبي

فوز ليفربول وبرايتون ورما بالدوري الأوروبيحافظ ليفربول الإنجليزي على العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما حقق فوزا كاسحا 5 - 1 على ضيفه تولوز الفرنسي يوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز سانت جيلواز البلجيكي 2 - 1 على ضيفه لاسك لينز النمساوي.

وواصل ليفربول التحليق في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، إثر فوزه في مبارياته الثلاث الأولى، متفوقا بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه فريقي سانت جيلواز وتولوز، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في قبع لاسك لينز في قاع الترتيب بلا نقاط.

وعلى ملعب (آنفيلد)، تقدم ليفربول مبكرا بواسطة البرتغالي ديوغو جوتا، قبل أن يتعادل تولوز سريعا في الدقيقة 16 من خلال تيس دالينغا.

وعاد ليفربول للتقدم من جديد، عقب إحراز واتارا إيندو وداروين نونيز الهدفين الثاني والثالث للفريق الإنجليزي في الدقيقتين 31 و34 على الترتيب، فيما أضاف ريان غرافينييرش الهدف الرابع في الدقيقة 65.

وتكفل النجم الدولي المصري محمد صلاح بإنهاء مهرجان أهداف ليفربول، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي المجموعة السادسة، تغلب رين الفرنسي 2 - 1 على مضيفه باناثانيكوس اليوناني.

وارتفع رصيد رين إلى 6 نقاط في الصدارة، فيما توقف رصيد باناثانيكوس عند 4 نقاط في المركز الثاني، بعد خوض الفريقين 3 لقاءات، في حين احتل فياريال المركز الثالث بثلاث نقاط وتواجد مكابي حيفا في القاع بنقطة واحدة، بعد خوضهما مباراتين فقط.

وبات روما الإيطالي على مشارف الصعود للأدوار الإقصائية في المسابقة، عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه سلافيا براغ التشيكي في المجموعة السابعة، التي شهدت تعادل شيريف تيراسبول المولدوفي 1 - 1 مع ضيفه سيرفيت السويسري.

وتربع روما على القمة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه سلافيا براغ، بينما تواجد سيرفيت وشيريف تيراسبول في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة وحيدة.

وسار بايرليفركوزن الألماني على نفس نهج ليفربول وروما، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة الثامنة، عقب فوزه الكبير 5 - 1 على ضيفه قرة باغ أغدام الأذربيجاني، كما تغلب مولده النرويجي بالنتيجة ذاتها على ضيفه هاكن السويدي.

وانفرد ليفركوزن بالقمة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام كارباج، صاحب المركز الثاني، واحتل مولده المركز الثالث بثلاث نقاط، وتذيل هاكن الترتيب بلا نقاط.

وأوقف فريق أولمبياكوس اليوناني انطلاقة ضيفه ويستهام يونايتد الإنجليزي المثالية في المجموعة الأولى.

وحقق أولمبياكوس فوزا ثمينا 2 - 1 على وست هام في المجموعة الأولى، التي شهدت أيضا فوز فرايبورغ الألماني 3 - 1 على مضيفه باتشكا توبولا الصربي.

ورغم الخسارة، بقي وست هام في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه فرايبورغ، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ارتفع رصيد أولمبياكوس، الذي حقق فوزه الأول بالمجموعة، إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وبقي باتشكا في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة الثانية، اعتلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي الصدارة، عقب فوزه الكبير 3 - 1 على ضيفه آيك أثينا اليوناني، محققا انتصاره الأول في المجموعة، التي شهدت فوز برايتون الإنجليزي 2 - صفر على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 5 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على آيك وبرايتون، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تذيل أياكس الترتيب برصيد نقطتين.

وانفرد ريال بيتيس الإسباني بقمة ترتيب المجموعة الثالثة، بفضل انتصاره الصعب 1 - صفر على مضيفه آريس ليماسول القبرصي، فيما تعادل سبارتا براغ التشيكي بدون أهداف مع ضيفه رينجرز الأسكتلندي.

وارتفع رصيد بيتيس إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه سبارتا براغ ورينجرز، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما قبع آريس في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وسقط أتالانتا الإيطالي في فخ التعادل 2 - 2 مع مضيفه شتورم غراتس النمساوي في المجموعة الرابعة، التي شهدت تعادل راكوف البولندي 1 - 1 مع ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وظل أتالانتا على القمة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام سبورتنغ لشبونة وشتورم غراتس، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين تواجد راكوف في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.