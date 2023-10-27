نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يعلن عن 5 صفقات في انتقالات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن لاعب فريق مودرن فيوتشر قد ينضم لنادي الزمالك في شهر يناير القادم.

وأوضح أن الفترة القادمة تحتاج إلى عودة الاستقرار إلى القلعة البيضاء، مشيدًا بالروح الطيبة بين الجميع داخل النادي خلال الفترة الحالية، موجهًا الشكر إلى هاني العتال الذي يحرص على دعم المجلس الجديد رغم عدم التوفيق في الانتخابات الأخيرة.

5 صفقات على عتبة الزمالك في يناير

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك يحتاج إلى التدعيمات بشكل قوي خلال شهر يناير المقبل، ومحمود حمادة لاعب مفيد أيضًا، ولكن أحمد أوفا لن يفيد الفريق في المرحلة المقبلة، والأفضل عودة حسام أشرف وأسامة فيصل".

وأضاف: "بنسبة كبيرة عمر كمال عبدالواحد قد ينضم لنادي الزمالك في شهر يناير القادم، وناصر ماهر سيكون مفيد للنادي لو تمت المفاوضات معه بنجاح".

وتابع: "أتمنى ضم عمر كمال وناصر ماهر حتى لو يتم قيدهما افريقيا، لأنهما سيفيدان الزمالك محليًا".

وأشار إلى أن كل مدير فني يكون له وجهة نظر مختلفة في بعض اللاعبين، وأي عنصر جديد ينضم للزمالك لا بد أن يكون عنصر مؤثر ويكون هناك اتفاق كامل على ضرورة التعاقد معه.

وأضاف: "الزمالك يحتاج لضم مهاجم قادر على اللعب أساسيا بطريقة أوسوريو، ورغم أن سيف الجزيري لاعب جيد لكن الفريق لم يستفد منه بشكل كبير حتى الآن رغم أنه لاعب جيد.

ووجه عفت نصار رسالة إلى عبدالله جمعة لاعب الزمالك، بأنه لاعب جيد لكن ابتعاده عن المشاركة أمر غريب للغاية في ظل حاجة الفريق لجهوده خلال أوقات سابقة.

وأتم: "شيكابالا يقدم مستوى جيد، ولكن مركزه في منتخب مصر يوجد فيه أكثر من لاعب على رأسهم زيزو وصلاح ومصطفى فتحي، والمدرب الأجنبي يضع نظام معين ولا يريد تغييره، مثلما حدث في وقت سابق أثناء وجود هيكتور كوبر مع منتخب مصر ورفض تغيير الأسلوب الذي يعتمد عليه. أتمنى انضمام شيكابالا بكل تأكيد لمنتخب مصر".