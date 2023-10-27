انت الأن تتابع خبر سقوط مضحك لـ بيكيه من على المسرح .. والجماهير : هذا انتقام الرب بسبب شاكيرا| فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق ، للسقوط خلال حفل افتتاح دوري الملوك للأمريكتين ، حيث وقع الدولي الإسباني السابق على المسرح ، عندما كان متجه إلى مشجع يحمل علم نادية السابقة برشلونة من أجل التوقيع عليه ،وهو في الطريق سقط في وضع مخجل أمام عدد كبير من الجماهير التي تحضر الحفل.

بيكيه على المسرح

وشهد الفيديو الذي نشر خلال الساعات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي أن بيكيه كان كل تركيزه على هاتفه كانه يتحدث مع شخص ،وقام الدولي الإسباني السابق بالسقوط في فجوة طويلة المسرح تتباعد بين والجماهير ليقع المدافع في سخرية كبير من المتواجدين.

وبالنسبة للجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي تذكروا خيانه بيكيه للفنانة الكولومبية شاكيرا وارتباطه بفتاه أخري وتركها، حيث يعتبر الكثيرين أن أي أزمة تحدث للمدافع الأسباني انتقام من الرب لما فعله مع الفنانة مشيرا إلي أنه يجب ان يتذكر أن كل شئ انتقام من الرب.

بيكيه في دوري الملوك للأمريكتين

يعتبر دوري الملوك للأمريكتين بطولة تتكون من سبعة لاعبين، وكان لاعب برشلونة السابق في الموسم الماضي قد أنشأ البطولة في كتالونيا ،وكان يرغب في نقل البطولة إلى أمريكا الشمالية ، وأقيمت الحفلة أمس وشهدت تواجد اللاعب الذي توجه إلى المسرح من أحل تحية المشجعين الحاضرين.

الجدير بالذكر أن شاكيرا أعلنت انفصالها عن جيرارد بعد علاقة ظلت لأكثر من 10 أعوام وخلال تلك الفترة أنجبت الفنانة الكولومبية طفلين، في نهاية شهر مايو عام 2022، وبعد انفصال الطرفين تواجد اللاعب في علاقة مع كلارا تشيا مارتي وذلك قبل انفصاله عن شاكيرا.

Gerard Piqué iba a firmar una playera durante la presentación de la #KingsLeagueAmericas pero tuvo un pequeño incidente.

Afortunadamente no pasó a mayores.

@HelianHdz pic.twitter.com/TJhytLgJSc