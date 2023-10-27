نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 122 عاما.. برايتون يحقق أول انتصار له في التاريخ بالدوريات الأوروبية أمام أياكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب نادي برايتون الإنجليزي، رقما إيجابيا عقب الفوز على أياكس أمستردام الهولندي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

استطاع النادي الإنجليزي الانتفاضة وتحقيق الفوز الأول بعد تعادل وخسارة الجولتين الماضيتين.

122 عاما من الابتعاد عن المنافسة في أوروبا

لكن الفوز الأول لم يكن عاديا خلال النسخة الحالية، إذ عاش برايتون 122 عاما من المعاناة والابتعاد عن المسافات الاوروبية.

ويأتي برايتون ضمن مجموعة ضمت كلا من: آيك أثينا اليوناني، مارسليا الفرنسي، اياكس امستردام الهولندي.

وعقب هذه النتيجة جاء ترتيب المجموعة كالاتي: أولمبيك مارسليا والذي تواجد على الصدراة، يأتي خلفه آيك أثينا اليوناني، بينما احتل برايتون المركز الثالث بفارق الأهداف، وأخيرًا اياكس امستردام صاحب الانطلاقة السيئة خلال الموسم الحالي.