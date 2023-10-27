مختار مختار: صن داونز قطعنا كورة.. وسيهزمه الأهلي بهذه الطريقة المفاجئة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وأكد مختار مختار مدرب الأهلي السابق، أن المواجهة القادمة للفريق الأحمر أمام صنداونز صعبة للغاية في ظل تفوق المنافس نفسيًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن العامل النفسي مهم جدًا، ويجب على الجهاز الفني تجهيز اللاعبين معنويًا ونفسيًا لخوض تلك المواجهة.

مارسيل كولر تعامل بغرور أمام سيمبا

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كولر تعامل مع المباراة السابقة أمام سيمبا بتعالٍ، وأتمنى أن يحسن التعامل مع اللقاء القادم أمام صنداونز".

وأضاف: "الأهلي لم يتعامل جيدًا في لقاء الإياب أمام سيمبا، وظهرت حالة انانية واضحة على اللاعبين، وهو ما تسبب في إهدار الفرص، بسبب الفردية وعدم التعاون بين اللاعبين داخل الملعب، وكلفت الفريق الخروج بتعادل وتسبب في حالة قلق، وأثرت على نفسية الجماهير واللاعبين، لذلك الجهاز الفني عليه عمل كبير في الأيام المقبلة".

وواصل: "الأهلي لديه عناصر جيدة، ولا بد من تجهيز اللاعبين بشكل نفسي من الجهاز الفني، والفريق يحتاج لأن تكون كل الأجواء جيدة، خصوصا في ظل التباين الواضح في الأداء عن الموسم الماضي، ولا بد من التعامل باحترام مع صنداونز باحترام شديد، خصوصا في ظل التفوق الذي يظهره على الأهلي في المواجهات التي تقام في جنوب إفريقيا".

مختار: صن داونز قطعنا كورة

وأشار إلى أن مواجهة الذهاب تحتاج لفكر مختلف تمامًا عن موقعة سيمبا، مع وضع استراتيجية خاصة وفقًا للمعطيات الخاصة بالمنافس، خصوصا أن صنداونز (قطعنا كورة) قبل ذلك، عندما اعتمد الأهلي على اللعب المفتوح، ولذلك يجب تضييق المساحات وأن يكون اللاعبين قريبين من بعضهم، مع الاعتماد على السرعة في نقل الهجمة.

وتابع: "الأفضل لوسط ملعب الأهلي هو الدفع بـ مروان عطية وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا، ولكن أفشة يجلس احتياطيًا وحال الحاجة إليه يشارك في الشوط الثاني، الفريق يحتاج إلى مقاتلين في اللقاء، ولا أعرف سبب غياب التركيز الأمر الذي تسبب في أخطاء كثيرة من اللاعبين خلال لقاء سيمبا أتمنى عدم الوقوع فيها مجددًا من لاعبي الاهلي".

وحول تغيير موعد لقاء الأهلي وصنداونز إلى الثالثة عصرًا، علق مختار قائلا: "معظم مواجهات الأهلي مع فرق افريقيا تقام عصرًا، وأتذكر أننا لعبنا أمام صنداونز في نهائي 2001 خلال شهر رمضان ومعظم اللاعبين كانوا صائمين، ورغم ذلك خرجنا بالتعادل وفزنا في القاهرة وتوجنا باللقب".

وأتم: "يجب على لاعبي الأهلي تحمل المسئولية كاملة في لقاء الذهاب في ظل إقامة المباراة عصرًا، وأتمنى التوفيق للاعبي الأهلي في المباراة القادمة".