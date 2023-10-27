نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب نجم الإسماعيلي عن مباراة الداخلية للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد مخلوف لاعب وسط نادى الإسماعيلى، أشعة لمعرفة مدى إصابته والمدة التي يغيبها بعد الإصابة التي لحقت به أمام فاركو فى الجولة الماضية ولم يستطع إكمال المباراة بسببها.

غياب نجم الإسماعيلي عن مباراة الداخلية للإصابة

وأثبتت الأشعة إصابة محمد مخلوف بتمزق في العضلة الضامة ويحتاج علاج لمدة أسبوعين ليخرج بشكل رسمي من حسابات إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى في مباراة الداخلية المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار الجولة الخامسة من دورى نايل، للإصابة.

جدير بالذكر أن الدراويش كان قد تلقى الخسارة من فاركو بهدف دون رد سجله رزقى حمرون في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراة وخسر 3.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي المقبلة أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءًا باستاد السلام.