نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أول مفاجأت أنشيلوتي في الكلاسيكو".. دينامو ريال مدريد خارج التشكيل الأساسي أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على تشكيله بشكل نهائي، في المباراة المنتظرة أمام غريمه التقليدي ومنافسه الأزلي برشلونة، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب الكامب نو، مواجهة الكلاسيكو المرتقبة مساء غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الليجا 2023\2024.

- كامافينجا خارج حسابات أنشيلوتي

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يخطط أنشيلوتي لمفاجئة تشافي في الكلاسيكو، عن طريق استبعاد نجم خط وسط الميرنجي، الفرنسي إدوارد كامافينجا، من التشكيل الأساسي للمباراة.

واستندت الصحيفة الإسبانية، أن يرغب المدرب البرازيلي، في الاعتماد على مثلث الوسط، تشواميني وفالفيردي، بجانب المخضرم توني كروس، في بداية الكلاسيكو.

واختتمت ماركا، أن أنشيلوتي يخطط للاحتفاظ بالثنائي لوكا مودريتش وكامافينجا، على مقاعد البدلاء لتغيير سير ورتم المباراة في أي وقت حسب النتيجة.

