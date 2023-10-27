انت الان تتابع خبر صرخة الوفاء والحب تنطلق من المدرجات ،، جماهير الترجي ترسل رسالة ملهمة لشهداء فلسطين في مواجهة مازيمبي بالدوري الإفريقي! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رفعت جماهير نادي الترجي التونسي لاتفة عملاقة لدعم القضية الفلسطينية قبل انطلاق مباراة مازيمبي الكونغولي المقامة حالياً بملعب "رادس" ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

جاء رد فعل جماهير الترجي تزامنا مع الدعم الكبير في ملاعب العالم لضحايا الحرب في فلسطين خلال الأسابيع الماضية، وكتبت الجماهير على التيفو العملاق: "يا خيل الله اركبي.. وبالجنة أبشري"

ويخوض الترجي الرياضي المباراة بالتشكيل التالي:

أمان الله مميش، أمين توغاي، ياسين مرياح، محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، غيث الوهابي، حسام تقا، يان ساس، أسامة بوقرة، حسام الدين غشة، ورودريجاز.

ويحتاج الترجي للانتصار بفارق هدفين للتأهل بعد هزيمته ذهابا في الدار السلام بنتيجة هدف دون رد.

ويستهدف شيخ الأندية التونسية تحقيق الريمونتادا في مباراة الإياب بعدما خسر أمام مازيمبي بهدف دون رد، ذهابا، ويحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من هذه المباراة مع الفريق المنتصر من مباراة الوداد المغربي وإنيمبا النيجري في نصف النهائي المقرر له في نهاية شهر أكتوبر الحالي.