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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور إيهاب علي إخصائي التغذية بالنادي، على أنه حرص على وضع برنامج غذائي خاص للاعبين يتناسب مع طبيعة جنوب إفريقيا وضغط المباريات وذلك قبل مباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها بعد غد الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الإفريقي.

وضع برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي

وقال إخصائي التغذية بالنادي، إن البرنامج الغذائي يحقق عدة أهداف أهمها التغلب على نقص الأوكسجين والارتفاع عن سطح البحر في مدينة بريتوريا وذلك من خلال منح اللاعبين وجبات غنية بالنترات والحديد تساعد في زيادة الأوكسجين في الجسم.

وواصل حديثه قائلًا: كما يتم إعطاء اللاعبين وجبات مضادة للأكسدة ووجبات تساعد في التغلب على درجات الحرارة من خلال تعويضهم بالمعادن والأملاح والفيتامينات التي يتم فقدها بالإضافة إلى تقليل نسبة الشد العضلي.

وأوضح إيهاب علي أن اللاعبين يحصلون على جرعة يومية من الفيتامينات والمعادن والأملاح التعويضية التي تساعد اللاعبين في التغلب على أي شد عضلي وزيادة المعادن وتقليل الإصابات بشكل عام.