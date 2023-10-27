نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سراج الدين يطمئن على كافة ترتيبات بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الموجودة في جنوب إفريقيا، بمتابعة إجراءات تسكين اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، والاطمئنان من الجهاز الإداري على كافة الترتيبات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الفريق وجهازه الفني على تحقيق أهدافه.

وتابع رئيس بعثة الأهلي مع خالد بيبو، مدير الكرة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، الترتيبات الإدارية الخاصة بالمران الأول للفريق في جنوب افريقيا اليوم وحجز الملعب ووسائل التنقل.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.