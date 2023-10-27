جماهير المصري ترفع علم فلسطين أثناء الاتجاه إلي ستاد برج العرب لمشاهدة مباراة ببراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - حرص جماهير النادي المصري على رفع علم فلسطين أثناء الاتجاه إلى ستاد برج العرب لمشاهدة مباراة ببراميدز في دوري نايل.

سبب رفع جماهير المصري لعلم فلسطين

للتضامن مع القضية الفلسطينية الحالية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني حاليًا في غزة ضد الكيان الصهيوني المحتل للشعب الفلسطيني.

اختتم النادي المصري تدريباته مساء أمس على ملعب برج العرب الفرعي استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل.

وحقق المصري الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة بيراميدز ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء اليوم على ستاد برج العرب.