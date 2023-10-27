الإتحاد السكندري يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي الإتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل.

طارق العشري يسعي لتحقيق الفوز على المقاولون العرب

يسعى الكابتن طارق العشري المدير الفني لنادي الإتحاد السكندري تحقيق الفوز على المقاولون العرب وحصد الثلاث نقاط.

يدخل نادي الإتحاد السكندري معسكر مغلق مساء اليوم في أحد فنادق الاسكندرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل.

وتعادل الإتحاد السكندري مع نظيره بلدية المحلة بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد الاسكندرية.