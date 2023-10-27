كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة صنداونز في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل خوض الفريق المران الأول في جنوب إفريقيا.

كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة صنداونز

ويتحدث المدير الفني مع اللاعبين في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة صن داونز المقرر لها بعد غد الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

