نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يواجه كريستال بالاس في ديربي لندني للحفاظ على الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد توتنهام متصدر البريميرليج، أن يفتتح الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بديربي لندني مصغر عندما يواجه كريستال بالاس على ملعب سيلهوريست بارك معقل البالاس.

يدخل توتنهام المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الانتصار الجولة الماضية في مواجهة فولهام، اما كريستال بالاس لا يعيش فترة جيدة فهو قادم من هزيمة ثقيلة أمام نيوكاسل برباعية نظيفة، ويقود المدرب "أنجي بوستيكوجلو" تدريب توتنهام اما "روي هودسون" الخبرة الكبيرة هو من يقود كريستال بالاس.

تشكيلة توتنهام المتوقعة والقناة الناقلة

من المتوقع أن يدخل المدرب "أنجي بوستيكوجلو" المباراة بالتشكيلة التالية، حراسة المرمي جوليميلو فيكاريو، دفاع الفريق بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، ديسنتي أودوجيو، وسط الملعب بابي سار، بيير إيمريك هويبيرج، جيمس ماديسون، هجوم الفريق ديجان كولوسوفيسكي، سون هيونج مين، ريتشارليسون.

وستقوم قناة "بي ان سبورت1” بنقل المباراة، حيث تعتبر هي الناقل الرسمي الوحيد في الشرق الأوسط.