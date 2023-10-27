نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم يعرف الهزيمة.. ماذا قدم فريق صنداونز في الدوري الجنوب أفريقي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثالثة عصر الأحد المقبل مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي، وذلك حين يستضيف فريق صنداونز الجنوب أفريقي نظيره فريق الأهلي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

ماذا قدم فريق صنداونز في الدوري الجنوب أفريقي؟

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والمعلومات عن فريق صنداونز في الدوري الجنوب أفريقي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهة الأهلي.

خاض فريق صنداونز 8 مباريات في بطولة الدوري الجنوب أفريقي خلال الموسم الجاري 2023/2024، بواقع 3 مباريات على ملعبه و5 مباريات على ملعب المنافسين.

حقق لاعبو فريق صنداونز العلامة الكاملة في كافة المباريات الماضية، حيث فاز الفريق في المباريات الثمانية الماضية، ولم يتذوق طعم التعادل أو الهزيمة.

سجل لاعبو فريق صنداونز 17 هدفا في بطولة الدوري الجنوب أفريقي، على مدار 8 مباريات، بواقع 2.12 في كل مباراة خاضها الفريق خلال الموسم الجاري.

استقبلت شباك صنداونز 3 أهداف في 8 مباريات، وحافظوا على نظافة شباكهم في 5 مباريات.

سجل لاعبو صنداونز في جميع مباريات الدوري الجنوب أفريقي على مدار 8 جولات ماضية.

جاء الفوز الأكبر لفريق صنداونز في الدوري الجنوب أفريقي أمام فريق جولدن أروز، وذلك برباعية نظيفة.

يعد فريق صنداونز صاحب أقوى خط دفاع وهجوم في الدوري الجنوب أفريقي، خلال 8 جولات ماضية من الموسم الجاري.

يتصدر فريق صنداونز ترتيب جدول الدوري الجنوب أفريقي في نسخته الجارية بعد 8 جولات، وذلك برصيد 24 نقطة.