نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الصفقة الذهبية تبتعد عن الزمالك (طالع التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة في ملف صفقات نادي الزمالك، التي يرغب التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الصفقة الذهبية تبتعد عن الزمالك

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك يسعى لضم عمر كمال عبدالواحد، لكن اللاعب ووكيل أعماله اشترطوا إنهاء أزمة القيد في البداية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "وكيل عمر كمال أبلغ مسئولي الزمالك بأن اللاعب سبق ووقع عقودا مع النادي ولكن أزمة القيد منعت انتقاله للفريق، وبالتالي من الصعب قدومه على التوقيع للفريق قبل حل الازمة".

وأضاف: "الزمالك أيضا يريد ضم ناصر ماهر لكن أزمة وجوده في القائمة الافريقية لنادي فيوتشر ومشاركته قاريًا ستصعب الصفقة أيضا وهي نفس المشكلة لعمر كمال عبدالواحد".

وأشار إلى أن نادي الزمالك يريد ضم أحمد أوفا مهاجم إنبي في يناير، من أجل تدعيم خط الهجوم، وقيده في الكونفدرالية.

وأكد أن إدارة الزمالك ترفض استمرار عبدالله جمعة. واللاعب أصبح في طريقه للرحيل عن النادي في يناير المقبل.

وأوضح أنه من الوارد أن يتم النظر في مستقبل عبدالله جمعة مجددا حال تألقه مع الزمالك وتغيير وجهة النظر عنه، لكن بهذا الشكل ستكون فرصته صعبة في الفريق خلال الموسم المقبل.

