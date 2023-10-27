نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 11 عامًا.. السباح محمد الحسيني يعلن العودة لسباقات السرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زف السباح محمد الحسيني خبرًا سارًا بعد إعلان عودته لسباقات السرعة بعد غياب دام أكثر من 11 عاما، معلنًا سعيه لتحقيق ميداليات جديدة تضاف إلى ما حققه في عالم السباحة.

السباح محمد الحسيني يعلن العودة لسباقات السرعة

وكتب الحسيني عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.. الحمد الله والشكر لله.. بداية جديدة في سباقات السرعة بعد غياب دام أكثر من 11 عاما عن سباقات السرعة".

وأضاف: "كان التركيز كله على المسافات الطويلة مثل المانش ونابولي وعدة سباقات 2 و5 كيلو ومؤخرا 2 كيلو في البحر المفتوح في كأس مصر للجنة البارلمبية الميدالية الفضية".

وأكمل: "اليوم في كأس مصر الاتحاد الرياضي للاعاقات الذهنية الميدالية البرونزية 800، الميدالية البرونزية 400".

واختتم قائلًا: "إن شاء الله القادم أحسن مفاجأة للداون سندروم في مصر.. الفريق الداون سندرومي المصري العالمي".