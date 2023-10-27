عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نجم الأهلي يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي يقترب من الانضمام لصفوف الوكرة القطري على سبيل الاعارة خلال شهر يناير المقبل.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك أحاديث قوية عن موافقة الأهلي على عرض الوكرة لضم عبدالقادر مقابل 800 ألف دولار".

وأضاف: "الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين في مركز الجناح، لذلك رحيل عبدالقادر لن يمثل أزمة فنية للنادي، لكن طريقة رحيله غير جيدة خصوصا في ظل وجود أزمة مع كولر وعدم مشاركته في المباريات، وهذا الكلام لم نكن نسمعه في الموسم الماضي".

وزاد: "على إدارة الأهلي أن تبحث عن الأسباب التي جعلت هناك اختلاف عن الموسم الماضي، ويجب استنفار طاقة اللاعبين من أجل الفوز بالبطولات".