نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. تشيلسي يطارد جافي وأرسنال يرغب في ضم تشواميني.. ودي بروين وسانشو على رادار دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 27-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

تحدث مسؤولو الدوري السعودي للمحترفين مع لاعب خط وسط مانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين، 32 عامًا، حول الانتقال إلى الشرق الأوسط في عام 2024. (Football Insider)

يستهدف نيوكاسل ضم لاعب خط وسط الهلال البرتغالي روبن نيفيز، 26 عامًا، في يناير، بعد أن تم إيقاف لاعب خط الوسط الإيطالي ساندرو تونالي، 23 عامًا، لمدة 10 أشهر بسبب مخالفات المراهنة. (الصن)

بعد إيقاف تونالي، يستكشف نيوكاسل إمكانية تخفيض أجره. (تلجراف)

ويفكر نيوكاسل أيضًا في ضم سكوت ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد الدولي، 26 عامًا، ولاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي كالفين فيليبس، 27 عامًا. (90 دقيقة)

أبدى تشيلسي اهتمامًا بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني جافي البالغ من العمر 19 عامًا، والذي قد يضطر برشلونة إلى بيعه مقابل 87 مليون جنيه إسترليني لتخفيف مشاكله المالية. (اكسبرس)

يبدو أن الانتقال على سبيل الإعارة إلى المملكة العربية السعودية هو الطريق الأكثر ترجيحًا للهروب من مانشستر يونايتد بالنسبة للجناح الإنجليزي جادون سانشو البالغ من العمر 23 عامًا، على الرغم من أن تشيلسي قد يكون خيارًا مع عدم اهتمام بوروسيا دورتموند. (ذا أثليتك)

كريستال بالاس واثق من أن المهاجم الإنجليزي إيبريتشي إيزي، 25 عامًا، سيوقع عقدًا جديدًا طويل الأجل على الرغم من اهتمام مانشستر سيتي. (ستاندارد)

أعطى أرسنال الأولوية للتعاقد مع نجم ريال مدريد ونجم فرنسا أوريليان تشواميني، 23 عامًا، في الصيف المقبل حيث يبحثون عن لاعب خط وسط للعب جنبًا إلى جنب مع الإنجليزي ديكلان رايس. (Football Transfers)

حدد الجانرز أيضًا مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد كهدف، على الرغم من أن لاعب خط الوسط الإسباني البالغ من العمر 24 عامًا يثير اهتمام مانشستر يونايتد أيضًا. (Football Transfers)

ليفربول هو المرشح المفضل للتعاقد مع قلب دفاع البرتغال جونسالو إيناسيو، 22 عامًا، من سبورتنج لشبونة. (بيلد)

مدافع فولهام توسين أدارابيويو مستعد لمناقشة عقد جديد طويل الأجل بعد رؤية المدرب ماركو سيلفا يوقع عقدًا جديدًا. وكان موناكو قد رفض عرضًا للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا في الصيف الماضي، مع حرص توتنهام أيضًا. (ستاندارد)