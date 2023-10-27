عاجل.. أخبار سارة في تدريبات برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو غدا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني أخبار سارة في التدريبات الجماعية وذلك قبل مواجهة نظيره ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

أخبار سارة في تدريبات برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو غدا

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق ريال مدريد غدا السبت في قمة مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية منذ قليل أن خماسي فريق برشلونة المصاب روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفرينكي دي يونج وبيدري، إضافة إلى كوندي عادوا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيهم من الإصابة.

واوضحت أن مشاركة هؤلاء اللاعبين ستكون بناءً على الرؤية الفنية للمدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق في مباراة الغد أمام غريمه التقليدي نادي ريال مدريد.