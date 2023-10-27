نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة جديدة من شباب اللاماسيا في تدريبات برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعي تشافي هيرنانديز لتدريبات الفريق إستعدادًا للكلاسيكو، موهبة جديدة من مواهب اللاماسيا، من مواليد 2007.

وكما تقول صحيفة "سبورت الكتالونية" الموهبة الشابة كيم جونيينت، هو أحد المواهب البارزة في الفئات السنية، يعتبر لاعب وسط ملعب ويمتلك خصائص قريبة من أندريس إنيستا.

ومن المتوقع أن يكون في قائمة برشلونة الخاصة بمواجهة ريال مدريد، لكن تشافي أكد أن قائمة الفريق سيتم إصدارها غدًا صباحًا بشكل رسمي من أجل النظر في قدرة المصابين وإختيار الشباب المستعدين للكلاسيكو.

توقيت المباراة

وينتظر عشاق الكرة الإسبانية كلاسيكو الأرض، حيث يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في ملعب "مونتجويك" الملعب المؤقت لبرشلونة، يوم السبت في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بـ 25 نقطة، ويأتي برشلونة خلف ريال مدريد بـ 24 نقطة، الأمر الذي يجعلنا ننتظر كلاسيكو ناري بين الطرفين على صدارة الدوري.