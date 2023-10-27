نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مُهمل ولا يحترم الفريق".. جماهير اتحاد جدة تنقلب على نجم العميد بسبب صوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة في تحقيق فوزا هاما بسباق دوري روشن 2023\2024، بعدما تعادل أمام منافسه الحزم، بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي.

وشهدت انتهاء اللقاء، غضب جماهيري شديد من جماهير العميد، صاحبه هجوم كبير على أحد نجوم الفريق.

- جماهير الاتحاد تهاجم حمد الله

وظهر المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله، عقب انتهاء المباراة رفقة زميله فيليبي لويس، وهو يضحك بشدة دون الانتباه لسقوط فريقه، أو مشاعر جماهير الفريق.

ووجه مناصري العميد اتهامات للمهاجم المغربي، بأنه مهمل ولا يهتم أو يعنيه سقوط الفريق أو غضب جماهيره، بسبب عدم تحقيق الفوز.

ويتواجد فريق اتحاد جدة حتى الآن بعد مرور 11 جولة من الدوري السعودي للمحترفين، في المرتبة الخامسة برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي والنصر، صاحب المركزي الثالث والرابع.