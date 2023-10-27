نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. شوبير يكشف صفقتين طلبهم كولر وجنش مثل صلاح و5 صفقات للزمالك في يناير ومفاجآت الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 27-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

شوبير يكشف صفقات طلبها مارسيل كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عن صفقتين طلبهما مارسيل كولر للنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة أو قبل بداية الموسم الجديد.

وصرح أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم "على قناة "أون تايم سبورت":"كولر التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر في الانتقالات الشتوية القادمة أو قبل بداية الموسم الجديد".

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رئيس نادي فيوتشر: جنش مثل محمد صلاح مع ليفربول

علق وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، حول اخر الأخبار الخاصة بفريقه والتي جاءت أبرزها بوجود عرض لعمرو كمال عبد الواحد، وموقفه من قائد الفريق محمود جنش.

وجاءت التصريحات عبر برنامج اللعيب، الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر.

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أخبار سارة في تدريبات برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو غدا

وأكدت تقارير صحفية إسبانية منذ قليل أن خماسي فريق برشلونة المصاب روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفرينكي دي يونج وبيدري، إضافة إلى كوندي عادوا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيهم من الإصابة.

وأوضحت أن مشاركة هؤلاء اللاعبين ستكون بناءً على الرؤية الفنية للمدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق في مباراة الغد أمام غريمه التقليدي نادي ريال مدريد.

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5 صفقات على عتبة الزمالك في يناير

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن لاعب فريق مودرن فيوتشر قد ينضم لنادي الزمالك في شهر يناير القادم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك يحتاج إلى التدعيمات بشكل قوي خلال شهر يناير المقبل، ومحمود حمادة لاعب مفيد أيضًا، ولكن أحمد أوفا لن يفيد الفريق في المرحلة المقبلة، والأفضل عودة حسام أشرف وأسامة فيصل".

وأضاف: "بنسبة كبيرة عمر كمال عبدالواحد قد ينضم لنادي الزمالك في شهر يناير القادم، وناصر ماهر سيكون مفيد للنادي لو تمت المفاوضات معه بنجاح".

وتابع: "أتمنى ضم عمر كمال وناصر ماهر حتى لو يتم قيدهما افريقيا، لأنهما سيفيدان الزمالك محليًا".

وأشار إلى أن كل مدير فني يكون له وجهة نظر مختلفة في بعض اللاعبين، وأي عنصر جديد ينضم للزمالك لا بد أن يكون عنصر مؤثر ويكون هناك اتفاق كامل على ضرورة التعاقد معه.

وأضاف: "الزمالك يحتاج لضم مهاجم قادر على اللعب أساسيا بطريقة أوسوريو، ورغم أن سيف الجزيري لاعب جيد لكن الفريق لم يستفد منه بشكل كبير حتى الآن رغم أنه لاعب جيد.

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