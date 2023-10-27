نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للمصري لمواجهة بيراميدز في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بيراميدز اليوم الجمعة بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري نايل علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق بيراميدز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة انتصاره بعد فوزه على طلائع الجيش في مباراته الأخيرة بالجولة الرابعة بهدف دون رد على ملعب برج العرب.

فاز بيراميدز في مباراته الماضية على مودرن فيوتشر بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

تشكيل المصري المتوقع لمواجهة بيراميدز اليوم في دوري نايل

ومن المتوقع أن يبدأ علي ماهر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقى - عمرو موسى - باهر المحمدى - حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة - سمير فكرى - ميدو جابر - الياس الجلاصي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: مروان حمدي

محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والمصري‎‎‎

ويدير هذا اللقاء الطاقم التحكيم المكون من محمود بسيوني حكما للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه وأحمد عبد الغني كمساعدين وأحمد حمدي حكما رابعا فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم محمد عباس قابيل بمعاونة من زميله أحمد جمال.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل المصري المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حيث خاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز في دوري النيل والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر الخامسة بتوقيت السعودية.

وتنقل هذه المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 على الهواء مباشرة الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.