نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وبيراميدز بدوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بيراميدز اليوم الجمعة بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري نايل علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق بيراميدز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة انتصاره بعد فوزه على طلائع الجيش في مباراته الأخيرة بالجولة الرابعة بهدف دون رد على ملعب برج العرب.

فاز بيراميدز في مباراته الماضية مودرن فيوتشر بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والمصري‎‎‎

ويدير هذا اللقاء الطاقم التحكيم المكون من محمود بسيوني حكما للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه وأحمد عبد الغني كمساعدين وأحمد حمدي حكما رابعا فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم محمد عباس قابيل بمعاونة من زميله أحمد جمال.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل المصري المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حيث خاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز في دوري النيل والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر الخامسة بتوقيت السعودية.

وتنقل هذه المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 على الهواء مباشرة الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.