نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يحتفل بعيد ميلاد تامر عبد الحميد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الصحفة الرسمية على الاحتفال بعيد ميلاد تامر عبد الحميد مدير قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الفيس بوك" نحتفل اليوم بعيد ميلاد مدير قطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا كل سنة وانت طيب".

سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

يواصل نادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على الداخلية برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد جهاز الرياضه العسكري.