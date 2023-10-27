نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بايرن ميونيخ يزف خبرًا سارًا لعشاق الفريق الباڤاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب توماس توخيل في مؤتمر صحفي عن عودة مانويل نوير حارس الفريق للتشكيلة الأساسية غدًا، في مواجهك دارميشتات في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وجاء هذا بعد عودة الحارس الألماني من الإصابة التي إستمرت لفترة طويلة، حيث تغيب عن صفوف البايرن من يناير الماضي بسبب الإصابة.

توقيت المباراة

ويستعد فريق بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره دارميشتات الجريح، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني، حيث يأمل البايرن في تحقيق الإنتصار وتصدر الدوري الألماني بشكل مؤقت.

تشكيلة البايرن المتوقعة

من المتوقع أن يدخل المدرب توماس توخيل بالتشكيلة التالية، حراسة المرمي مانويل نوير، دفاع الفريق نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، كيم مين لي، ألفونسو دافيز، وسط الملعب جوشوا كيميتش، كونراد لايمر، جمال موسيالا، هجوم الفريق كينجسلي كومان، هاري كين، ليروي ساني.

