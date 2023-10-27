انت الان تتابع خبر صراع العمالقة يتجدد: التوقعات لمباراة نارية بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المثير المتوقع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يستضيف ملعب مونتجويك، في إقليم كتالونيا، كلاسيكو جديدًا للكرة الإسبانية، بين ريال مدريد، وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024.

المباراة تأتي في خضم تألق كبير لريال مدريد مطلع هذا الموسم بقيادة نجمه الأبرز جود بيلينجهام هداف الدوري الإسباني حتى الوقت الحالي، وبين برشلونة الطامح بدوره للفكاك من إصابات لاعبيه وغياباتهم الصعبة والخروج بنتيجة الفوز من هذه المباراة التي تقام على ملعبه ووسط جماهيره.

الفوز بتلك المباراة بالنسبة لريال مدريد سيعني مواصلة الصدارة بلا شك، والفكاك من الضغوطات الآتية من برشلونة صاحب المركز الثالث في الوقت الحالي الذي سيتخطاه في رصيد النقاط حال فوز البلوجرانا بالكلاسيكو.

ريال مدريد يملك 25 نقطة في المركز الأول، وبنفس الرصيد يأتي الحصان الأسود جيرونا، وبرشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وخلف ثلاثتهم يأتي أتلتيكو مدريد برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة.

الآن سنتعرف سويًا على موعد "الكلاسيكو" المرتقب بين برشلونة وريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية، الرابعة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" كتابيًا للمباراة، أو المشاهدة عبر تطبيق TOD.

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في المسابقات الرسمية؟

التقى برشلونة وريال مدريد من قبل في المنافسات الرسمية في 254 مباراة، فاز ريال مدريد في 102 مباراة، وفاز برشلونة في 100 مباراة، وتعادلا في 52 مباراة.

وسجل ريال مدريد في شباك برشلونة بالمنافسات الرسمية 424 هدفًا، بينما سجل برشلونة 415 هدفًا في كل المنافسات الرسمية.

ما هي إصابات برشلونة قبل الكلاسيكو ومتى تعود؟

ترسانة مدججة باللاعبين تغيب عن برشلونة في الكلاسيكو المقبل، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعب - الإصابة - موعد العودة

روبرت ليفاندوفسكي - العقب - 28 أكتوبر 2023

بيدري - الفخذ - غير محدد (عاد للتدريبات الجماعية)

فرينكي دي يونج - العقب - 28 أكتوبر 2023

رافينيا - الفخذ - 28 أكتوبر 2023

جول كوندي - الركبة - 16 توفمبر 2023

سيرجي روبرتو - عضلات الساق - 12 نوفمبر 2023

جواو فيليكس - كدمة عضلية - 28 أكتوبر 2023

ما هي إصابات ريال مدريد قبل الكلاسيكو ومتى تعود؟

مع بدء تعافي نجوم ريال مدريد المصابين، بدأت تشكيلة الملكي تتضح ملامحها واكتملت إلى حد كبير كتيبة كارلو أنشيلوتي، لكن يظل هناك بعض اللاعبين المصابين نستعرضهم في الجدول التالي:-

اللاعب / الإصابة / موعد العودة

إيدير ميليتاو / الرباط الصليبي / مارس 2024

تيبو كورتوا /الرباط الصليبي / أبريل 2024

داني سيبايوس / إصابة عضلية / 5 نوفمبر 2023

أردا جولر / الفخذ / 5 نوفمبر 2023

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - رونالد أراخو - جواو كانسيلو

أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - جافي

جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال

تشكيل ريال مدريد المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-4-2

كيبا أريزابالاجا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس