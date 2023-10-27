نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر قرار مارسيل كولر.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف مفاجأة في استبعاد إمام عاشور أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن استبعاد الأخير من قائمة المارد الأحمر لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد الأحد، بدوري السوبر الإفريقي.

سر قرار مارسيل كولر

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، قد قرر استبعاد اللاعب لعدم الجاهزية الكاملة طبيا، بعد أن خضع لفحوصات، وأثبتت عدم سلامته حتى الوقت الحالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعب خضع لاختبار طبي شامل أول أمس الأربعاء في أحد المراكز المتخصصة، والنتائج أثبتت أنه جاهز للمشاركة في المباريات والتدريبات بصورة طبيعية.

وتابع، أن اللاعب يشعر بالقلق بعد أن تم استبعاده من معسكر جنوب إفريقيا، موضحًا أن انضمامه لقائمة مباراة سيمبا دليل قوي على جاهزيته للمشاركة، خاصة وأنه لم يشارك حتى في دقائق قليلة حتى تتفاقم الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد الأحد في الثالثة عصرًا على ملعب الأخير، ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

