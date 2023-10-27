نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مفاجأة كبرى" الأهلي يسعى لضم مهاجم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدرس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترغب لجنة الكرة بالأهلي في حل أزمة ملف المهاجم، بعد أن ظهر الفرنسي أنتوني موديست بمستوى متواضع، رغم حصوله على فرص المشاركة بشكل كافي.

كما ظهر كهربا بمستوى متذبذب مؤخرا وأهدر العديد من الفرص، بجانب أداء صلاح محسن الغير مقنع، مما جعل إدارة القلعة الحمراء تدرس تدعيم الخط الأمامي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل الحفاظ على السيطرة المحلية والقارية نهاية الموسم الحالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد الأحد في الثالثة عصرًا على ملعب الأخير، ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.