نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعداداته غدا السبت لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري كولر أمام أبناء البافانا بافانا، بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: أليو ديانج، ومروان عطية، ومحمد مجدي افشة، ورضا سليم، وبيرسي تاو.

‏خط الهجوم: محمود كهربا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في تمام الثالثة عصر بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وتنقل مباراة الأهلي وصن داونز من خلال شبكة قنوات بين سبورت وأبو ظبي الرياضيه الإماراتية بجانب شبكة قنوات أون تايم سبورت في مصر.

