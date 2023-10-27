نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات المصري وبيراميدز قبل مواجهة اليوم في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم للنادي المصري في مواجهة نظيره بيراميدز اليوم الجمعة بالجولة الخامسة من منافسات الدوري على ملعب ستاد برج العرب.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الزمالك ضد إنبي قبل موقعة اليوم في الدوري المصري.

تاريخ مواجهات المصري وبيراميدز

يعد لقاء المصري وبيراميدز هو رقم 17 من مواجهات الفريقين حيث التقيا من قبل في 16 مباراة فاز المصري في 6 مواجهات وحسم التعادل في 6 مواجهات وتلقي الهزيمة في 4 مباريات.

أول مواجهة بين المصري وبيراميدز

كانت اللقاء الأول الذي جمع بين الفريقين المصري وبيراميدز في موسم 2014/2015 عندما كان اسم النادي وقتها الأسيوطي وانتهي اللقاء بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الثانية من الدوري على ملعب استاد الإسماعيلية.

محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والمصري‎‎‎

ويدير هذا اللقاء الطاقم التحكيم المكون من محمود بسيوني حكما للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه وأحمد عبد الغني كمساعدين وأحمد حمدي حكما رابعا فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم محمد عباس قابيل بمعاونة من زميله أحمد جمال.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل المصري المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حيث خاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

وتنقل هذه المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 على الهواء مباشرة الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.