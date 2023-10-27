نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحساب الرسمي للدوري الإفريقي يشيد بأداء محمود كهربا مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الحساب الرسمي للدوري الإفريقي بأداء محمود كهربا لاعب النادي الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني الماضية.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإفريقي على "الفيس بوك":" لقد شارك في 100 % من أهداف الأهلي مما جعل أداءه مذهلا".

وأحرز محمود كهربا هدفين مع النادي الأهلي واسيست واحد خلال مباراتي سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

الأهلي يواصل تدريباته في جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز

يواصل النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم في جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في الدوري الإفريقي.

ونجح النادي الأهلي في الصعود إلى دور نصف النهائي عقب التعادل مع سيمبا التنزاني بثلاثية مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب لوفتس فيرسيفيلد.