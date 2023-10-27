نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يعلن عن غيابات أرسنال قبل مباراة شيفيلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرتيتا مدرب أرسنال عن غياب جابرييل خيسوس، توماس بارتي عن الملاعب لعدة أسابيع، بسبب الإصابة.

وتأتي إصابة خيسوس في مباراة أرسنال الماضية في مواجهة إشبيليه في دوري أبطال أوروبا، بينما غياب توماس بارتي بسبب إصابة تعرض لها في تدريبات الفريق.

وبات من المؤكد غياب الثنائي عن بعض المباريات المهمة مثل شيفيلد غدًا في الدوري، ويستهام يوم الأربعاء في كأس الرابطة، نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

المباراة القادمة

يستعد فريق أرسنال لمواجهة شيفيلد يونايتد غدًا في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات معقل الجانرز، ويسعي الفريق اللندني لتحقيق الفوز والإستمرار في مطاردة الصدارة.