مدرب بترو أتليتكو: سيبقى الأهلي الذي أضعه في سيرتي الذاتية لأنه الأفضل في إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ألكسندر سانتوس، المدير الفني لبترو أتلتيكو، والمدرب المساعد الأسبق للأهلي، عن رغبته في العودة للتدريب داخل مصر، وخاصة الأهلي.

وتحدث ألكسندر سانتوس عبر شبكة قنوات "إم بي سي مصر": "أحب كرة القدم وأود التدريب في مصر وأحب الحماس والشغف الموجود للكرة في مصر وتركيز اللاعبين في كل ثانية من ثواني المباراة وخاصة مواجهة الزمالك والأهلي، ولكن سيبقى الأهلي الذي أضعه في سيرتي الذاتية لأنه الأفضل في إفريقيا ومازلت أحتفظ بصداقات لي داخل النادي حتى الآن".

مدرب بترو أتلتيكو يتغنى بالأهلي ويرد على إمكانية تدريبه للزمالك

وواصل: "التواجد في الأهلي حتى لو كمدرب مساعد سيجعلك تشعر أنك أهلاوي للأبد".

واختتم سانتوس: "الزمالك هو واحد من الفرق التي واجهناها وتعادلنا معه مرتين في دوري أبطال إفريقيا، هو فريق كبير ولديه مدير فني جيد فليس من العدل القول الرد على ذلك السؤال لأنني ربما قد أسيئ لرئيس النادي أو اللاعبين ولكن بالتأكيد الزمالك واحد من أكبر الفرق في إفريقيا وأي مدير فني محترف يحب تدريب الفرق الكبيرة".

يذكر أن ألسكندر سانتوس ارتبط بالنادي الأهلي لعمله برفقة جوزيه بيسيرو في قيادة المارد الأحمر لفترة لم تستمر طويلًا، بسبب رغبته في شق الطريق في عالم التدريب حتى أصبح الأن المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو.