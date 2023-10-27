"السفاح خارج الكلاسيكو".. ضربة قاضية لبرشلونة قبل موقعة ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، الاعتماد على ورقة جديدة في خط هجوم العملاق الكتالوني، خلال المواجهة المرتقبة أمام منافسه ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، ضيفا ثقيلا على منافسه برشلونة، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2023\2024، مساء غدا السبت على ملعب الكامب نو.

- ليفاندوفسكي خارج الكلاسيكو

وفجرت الفحوصات الطبية التي خضع لها المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، صدمة جديدة لجماهير البارسا، بعد تأكد عدم جاهزية اللاعب بشكل كامل لخوض المباراة، وفشل محاولات تجهيزه.

وأكد الصحفي الموثوق توني خوانمارتي: " أن ليفاندوفسكي يريد أن يحاول أن يكون على مقاعد البدلاء، القرار النهائي غدا، إنه ليس جاهزًا بنسبة 100%".

واختتم:" والفكرة هي أنه سيلعب لمدة 15-20 دقيقة فقط إذا كان ذلك ضروريًا حقًا".