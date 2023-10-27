علي ماهر يعلن تشكيل المصري في مواجهة بيراميدز بدوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق بيراميدز اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة بالدوري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء تشكيل المصري في مواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمي: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، حسين السيد.

خط الوسط: محمود حمادة، ايزي ايميكا، محمد الشامي، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: مروان حمدي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد، عمرو سعداوي، أسامة الجزار، حسن علي، أمادو باه، اسلام عطية، حسام جريشة، غيلاس جناوي، ليستويل أمانكونا.

محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والمصري‎‎‎

ويدير هذا اللقاء الطاقم التحكيم المكون من محمود بسيوني حكما للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه وأحمد عبد الغني كمساعدين وأحمد حمدي حكما رابعا فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم محمد عباس قابيل بمعاونة من زميله أحمد جمال.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل المصري المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حيث خاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

وتنقل هذه المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 على الهواء مباشرة الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.