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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي نظيره سبورتنج السكندري، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لدوري المرتبط.

موعد مباراة الأهلي ضد سبورتنج والقنوات الناقلة

وتقام مساء اليوم، المباراة بين الأهلي وسبورتنج في تمام الساعة السابعة مساء، على صالة الشمس.

وتُذاع المواجهة على الهواء مباشرة على القناة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة، وأيضًا عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيسبوك.

ويتواجد المارد الأحمر في المجموعة الأولى بدوري المرتبط بمرافقة، كلًا من سبورتنج ومصر للتأمين والشمس.

وعقب فوز الأهلي على الشمس ومصر للتأمين، تصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، ويسعى لإستكمال الإنتصارات والفوز على سبورتنج.

ويدخل الأهلي وهو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري المرتبط لكرة السلة، عقب فوزه على الاتحاد السكندري في الدور النهائي.