مصدر لـ "دوت الخليج الرياضي" يكشف أزمة جديدة بين مجلس الزمالك وأوسوريو بسبب الدولارات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن وجود أزمة جديدة في الساعات الماضية بين مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب وخوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

أزمة جديدة بين مجلس الزمالك وأوسوريو

ويلتقي نادي الزمالك مع فريق إنبي، اليوم الجمعة، في الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن مجلس الزمالك يواجه أزمة بعدم توفر دولارات لدفع راتب أوسوريو، وأن المدرب الكولومبي لم يحصل على راتبه وأمواله المتأخرة حتى الآن.

وتابع المصدر، بأن مجلس الزمالك يسعى جاهدا خلال الساعات المقبلة لحل تلك الأزمة لفرض الهدوء والاستقرار على الفريق من جانب الجهاز الفني واللاعبين واستمرار النتائج الجيدة.

وقد حقق الزمالك الفوز في الجولة الماضية من الدوري على حساب فريق سموحة، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.