نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير المصري تصل إلى ملعب ستاد برج العرب لمؤازة الفريق أمام بيراميدز "صور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل جمهور المصري البورسعيدي إلي محيط ملعب ستاد برج العرب لمؤازة الفريق أمام بيراميدز بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل المصري في مواجهة بيراميدز

أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق بيراميدز اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة بالدوري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء تشكيل المصري في مواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمي: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، حسين السيد.

خط الوسط: محمود حمادة، ايزي ايميكا، محمد الشامي، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: مروان حمدي.

محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والمصري‎‎‎

ويدير هذا اللقاء الطاقم التحكيم المكون من محمود بسيوني حكما للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه وأحمد عبد الغني كمساعدين وأحمد حمدي حكما رابعا فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم محمد عباس قابيل بمعاونة من زميله أحمد جمال.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل المصري المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حيث خاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

وتنقل هذه المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 على الهواء مباشرة الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.