قبل الكلاسيكو.. جوندوجان يفاجئ فينيسيوس بتصريحات مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم الألماني جوندوجان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تصريحات مثيرة إلى النجم البرازيلي فينيسيوس لاعب نادي ريال مدريد وذلك قبل الكلاسيكو المرتقب.

جوندوجان يفاجئ فينيسيوس بتصريحات مثيرة

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض غدا السبت في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وقال جوندوجان في تصريحات له:" قد يُفسر البعض أن طريقة لعب فينيسيوس إستفزازيه ولكن بالنسبة لي بصراحة لا أرى ذلك، البعض سيطلق عليه صافرات الإستهجان ولكن أنا لن أصفر عليه".

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم برصيد 24 نقطة، بينما يتصدر ريال مدريد الجدول برصيد 25 نقطة.