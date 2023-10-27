نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الرابعة على التوالي.. برشلونة يخسر أهم نجومه أمام ريال مدريد في الكلاسيكو "لعنة الملكي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت الفحوصات الطبية الأخيرة، التي خضع لها أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مصيره من المشاركة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في قمة الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 223\2024.

وتتجه أنظار جماهير وعاشقي كرة القدم في شتى بقاع العالم، مساء غدا السبت، لانطلاق المواجهة الشرسة بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض على ملعب الكامب نو.

- بيدري يغيب عن الكلاسيكو

وتضرب قلعة البلوجرانا، العديد من الغيابات المؤثرة في الفترة الأخيرة قبل مواجهة الملكي، والتي نالت من الخط الهجومي بشكل كبير.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن سيكون بيدري خارج حسابات الكلاسيكو بنسبة 100%، بسبب عدم الجاهزية، ولكن سيكون اللاعب قريب من العودة للملاعب، خلال الجولة القادمة أمام سوسيداد.

وحاول الجهاز الطبي للعملاق الكتالوني، تجهيز بيدري للكلاسيكو، عن طريق برنامج تأهيلي خاص، إلا أن اللاعب لم تستجب إصابته ويحتاج إلى بعض الوقت حتى لا تتجدد إصابته.

ويعتبر غياب بدري عن الكلاسيكو القادم هو الرابع بشكل متتالي، بعد أن ابعدته الإصابات عن آخر 4 مباريات جمعت بين الغريمين.