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أحمد جودة - القاهرة - تحدث جافي، لاعب فريق برشلونة عن مواجهة ريال مدريد، والتي ستجمع بين الفريقين، عصر يوم غدا السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

جافي يكشف مفاجأة بشان كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وقال جافي في تصريحات صحفية: أمر رائع أن بكون هذا الكلاسيكو التاسع لي وانا في سن ال19 عاما، والحقيقة هى أن الأمور تجري بسرعة كبيرة ونأمل أن تسير كل شيء بشكل جيد وأن نتمكن من الفوز.

وتابع: أنا لم أحلم يومًا بأنني سألعب مرة واحدة في كلاسيكو، ولكن الحقيقة هى أنني كان لدي حظ اللعب في تسع مباريات كما قلت، وسيكون هذا التاسع وأنا فخور به.

وأضاف: الجميع يعلم أن ريال مدريد يمتلك تشكيلة جيدة جدًا ولاعبين ممتازين، ونأمل أن نتمكن من خوض المباراة التي نريدها ضدهم.

وواصل: أحاول دائمًا مساعدة الشبان الذين يأتون من الأكاديمية، تمامًا كما ساعدوني في يوم من الأيام بوسكيتس وسيرجي وجوردي، فأرحب دائمًا بالشبان وأساعدهم قدر المستطاع.