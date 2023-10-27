نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من أنشيلوتي قبل مواجهة برشلونة بكلاسيكو الأرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإيطالي كارلو أشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن مباراة فريقه غدًا أمام برشلونة في الكلاسيكو، والذي سيقام ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة برشلونة

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"نحن متحمسون، إنها أجواء خاصة، ستكون مباراة الكلاسيكو الأولى هذا الموسم، لقد وصلنا بشكل جيد ونحن متحمسون جدًا للعب مباراة رائعة".

وأضاف:"الكلاسيكو مباراة مهمة، تستحق 3 نقاط، وهي مفيدة جدًا للديناميكية لأنها مهمة جدًا للجميع، لكن الموسم طويل جدًا".

وواصل:"يجب أن نكون حاسمين، هناك العديد من الفرق التي تتنافس أيضًا، أتلتيكو وجيرونا، وسيكون الدوري تنافسيًا للغاية حتى النهاية".

وأشار:"بيلينجهام سيلعب غدًا، إنه بخير، لقد تعافى بشكل جيد".

وزاد:"لا أعتقد أنني يجب أن أشرح له عن المباراة الكلاسيكو لأن الجميع يعرف جيدًا ما هي، إنها واحدة من أهم المباريات في العالم".

وعن مركز الظهير الأيسر قال:"لقد أدى كامافينغا بشكل جيد، ميندي لديه أفضلية لأنه أرتاح ضد براغا، لدي ثقة في الجميع. أعلم جيدًا أن أولئك الذين سيبدأون المباراة سيساهمون والجميع مقتنع بذلك".

وأردف:"أنا بخير، إنها مباراة أحبها، أنا متحمس جدًا للاستعداد لها. الديناميكية جيدة وأعتقد أن هذا هو أفضل وقت للعب هذه اللعبة".

وأشار:"برشلونة فريق يتمتع بتنظيم جيد بكل معنى الكلمة، يلعب معهم الشباب ذوو الجودة العالية ونتوقع نفس برشلونة المعتاد كما هو الحال دائمًا".

وأوضح:"لا يوجد مرشحون على الإطلاق، ربما يصل أحد الفريقين بشكل أفضل من الآخر، لكن في هذه الحالة كلانا يصل بشكل جيد. ستكون مباراة مذهلة وآمل أن يتمكن المشجعون من الاستمتاع فيه.".

وعن حكم المباراة مانزانو اختتم تصريحاته:"أعرفه جيدًا، إنه أحد أفضل الحكام في أوروبا، إنه الشخص المناسب لإدارة مباراة مثل مباراة الغد".

