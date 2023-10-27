"قضية لن تنتهي" الأهلي يتحرك مرة أخرى ضد عبد الله السعيد

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التحرك ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، بعد حصول الأخير على حكم جديد في قضيته مع القلعة الحمراء.

الأهلي يقاضي عبد الله السعيد

وأعلن هاني زهران محامي عبدالله السعيد، عن خسارة الأهلي القضية أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ولم يعد له حق في الحصول على 2 مليون دولار، والتي يطالب بها من عام 2018.

وقال زهران: "صدر حكما من محكمة التحكيم الرياضية الدولية كاس لصالح عبد الله السعيد، يقضي بإلغاء حكم مركز التسوية والتحكيم، وإلزام النادي الأهلي بسداد 70% من قيمة مصاريف المحكمة".

وأضاف: "كما تقرر دفع مبلغ 10 آلاف فرنك للاعب، وجرى السماح أيضا لعبد الله السعيد برفع دعوى تعويض منفصلة يوضح فيها حجم الأضرار التي وقعت عليه نتيجة لتصرفات ناديه السابق".

وقرر النادي الأهلي، تقديم استئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، من أجل الحفاظ على حقه في الحصول على المبلغ المقرر، بسبب مخالفة اللاعب لأحد البنود مع القلعة الحمراء، قبل رحيله في 2018 إلى أهلي جدة السعودي.